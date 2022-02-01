طلعت يوسف: الشرط الجزائي أجبر اتحاد الكرة على استمرار كيروش

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أنه مقتنع بالبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشددا على أنه تعرض لهجوم كبير منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة.

وقال يوسف فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten" : "كيروش هو الشخص الوحيد صاحب القرار الأول والأخير داخل منتخب مصر، واذا كان هناك مدير فني أخر غيره لرحل عن تدريب الفراعنة، والشرط الجزائي أجبر اتحاد الكرة على استمراره".

وأضاف: "تحفظت على استبعاد كيروش لطارق حامد وأفشة من المنتخب، والمدرب البرتغالي يتم تصنيفه بأنه من المدربين الأفضل فى العالم خلال الفترة الماضية".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.