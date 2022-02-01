الفنان حسن يوسف يفتح النار على المنتجين: بيفاصلوني زي مايكونوا بيشتروا قوطة..فيديو

قال الفنان حسن يوسف ، إنه لا يطالب بأجر مرتفع مقابل تقديم الأعمال الفنية واجري هو 2 مليون وهذا ما اطلبه من المنتجين قائلا "بيفاصلوني زي ما يكونوا بيشتروا قوطة" .

وأضاف حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنا أملك بضاعة وانا من يقيمها ولها تاريخ، مؤكدا أنه يرفض الكثير من الأعمال الفنية التي تقدم له وخلال الشهر الماضي رفضت 3 أعمال فنية.

وأوضح حسن يوسف ، إن هناك منتجين يرفضون دفع 2 مليون جنية كـ اجر لي ، مشيرا إلى أن عبد الحليم حافظ في فيلم الخطايا تلقى 50 ألف جنيه وطلب زيادة ورفضت وانا كان أجري في نفس العمل 2500 جنيه.