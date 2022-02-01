وكيل المخابرات العامة الأسبق ناعيا عبدالسلام المحجوب: يستحق عمل تمثال له.. فيديو

علق اللواء حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة للأسبق، على وفاة اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، قائلا: "فقد عظيم لجهاز المخابرات المصرية بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة".



وأضاف "باشات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الراحل كان شخصية فريدة من نوعها في العمل بجهاز المخابرات العامة المصرية"، لافتا: "المحجوب كان أسطورة بمعنى الكلمة في جهاز المخابرات وكان محبوبا من الجميع وكان من النادر وجود شخص محبوب من الجميع".

وأشار: "كان إنسان عظيم وكان يعرف كل مرؤوسيه بالاسم، لدرجة أنه كان يعرف الحياة الشخصية لمعظم رؤسائه"، متابعا: "كان صديق ومعلم وقائد وأستاذ والجميع تعلم منه، وشخصية لن تعوض لجهاز المخابرات العامة، ومرت عليه العديد من الأزمات خلال عمله، وكل المسلسلات التي نفذت عن المخابرات العامة كان له بصمة".

وأوضح: "لم يرفض طلب لأي فرد سواء على المستوى الشخصي أو غيره، وكان صديق للكل ومحبوب من الجميع"، لافتا: "كان يتذكر الجميع بالأسماء بأسرهم"، متابعا: "لا يجب أن ننسى دوره في المحالات السابقة لمحاولة اغتيال الرئيس مبارك".

ولفت: "كان له دور كبير في القضية الفلسطينية"، معقبا: "كان له دور كبير في حماية الأمن الوطني الداخلي لمصر، وأتمنى أنه يتم عمل تمثال له، لأنه أرشيف حرفي لجهاز المخابرات العامة".