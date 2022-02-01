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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نعايم سعد زغلول: الشائعات تزيد رغم وعي المصريين..فيديو

الشائعات
الشائعات

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ، إن نجاح الدولة المصرية في تحقيق أهدافها يعمل علي زيادة انتشار الشائعات في مختلف القطاعات ، مؤكدة  انه بالرغم من زيادة وعي المصريين المفروض الشائعات تقل لكنها تزداد وتكون أكثر تعقيدا.

وأضافت رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه  " الأولي المصرية " ، إن  المركز الإعلامي بمجلس الوزراء يصدر تقرير عن حقائق الشائعات بشكل سنوي ونحلل به جميع البيانات والتفاصيل التي تتعلق بالشائعة والتي توضح للمواطنين الحقائق وكيفية التفرقة بين الحقائق والشائعات .

وأوضحت  نعايم سعد ، إن المركز الإعلامي سيطبق استراتيجية جديدة هذا العام وهي الرد الفوري والسريع علي الشائعات ويوميا نرد علي شائعة أو شائعتين وذألك في اطار الرد علي المعلومات المغلوطة .

 

 

مجلس الوزراء الدولة المصرية الشائعات سعد زغلول تفاصيل رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء

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