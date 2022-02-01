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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة: إشراف طبي كامل على صرف العقاقير المضادة لفيروس كورونا

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العقاقير التي تم الموافقة عليها لعلاج فيروس كورونا هي في البداية تأخذ موافقة الاستخدام الطارئ، وهذا يعني أنها تأخذ تحت إشراف طبي مباشر.

وأضاف “عبدالغفار” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية “cbc” أن عقار “إيفوشيلد” لعلاج الفيروس يؤخذ عن طريق الحقن، وبالتالي يجب أن يؤخذ تحت إشراف طبي  خاصة المراحل الأولى للاستخدام، وعندما يأخذ الموافقة الكاملة؛ سيتم دراسة إمكانية طرحه بعيدا عن المستشفيات.

وأشار عبد الغفار إلى أن عقار“مولنوبيرافير” لعلاج كورونا سيؤخذ أيضا تحت إشراف طبي، وسيكون موجودا في المستشفيات وفي مراحل لاحقة سيكون الاستخدام أوسع من ذلك، مشددا على أن هيئة الدواء المصرية أعطت تلك العقاقير الموافقة في الاستخدام بالمستشفيات.

ونوه عبد الغفار بأن هذه الأدوية تؤخذ فوق سن 18 عاما، وفي فترة معينة بعد الإصابة أي من أول 5-7 أيام لمرضى مصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة ولكن محتمل أن يدخلوا في أعراض شديدة بسبب الأمراض المزمنة أو ضعف الجهاز المناعي وغير ذلك، لافتا إلى أن كل ذلك يحدده الطبيب.

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