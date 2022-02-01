عادل شريف: النهضة الحقيقية لمنتخب السلة على المحافل الدولية بدأت من 98..فيديو

قال عادل شريف المشرف العام ورئيس بعثة المنتخب ، إن مصر لديها من الثمانينات منتخب كرة سلة على الكراسي لكن النهضة الحقيقية له وظهوره في المحافل الدولية بدأ عام 1998وفي ذلك الوقت كنا أسياد القارة الأفريقية .

وأضاف عادل شريف خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ، إن عام 98 حصلوا على البطولة الأفريقية وكأس العالم في أستراليا ، وفي عام 1999 خضنا البطولة الأفريقية في دولة الجزائر المؤهلة لسيدني وحصلنا على المركز الأول في الجزائر .

وأوضح عادل شريف ، إن المنتخب حضر البطولة العربية في الأردن وكسبنا فيها كل الفرق وحصلنا على أول العرب وهناك فترة حرمنا من المشاركات الأفريقية بسبب خطأ إداري.