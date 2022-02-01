ناقد رياضي: لدينا مخاوف من حكم مباراة مصر والكاميرون.. فيديو

أشاد الناقد الرياضي محمد المهدي، بأداء المنتخب المصري بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز الماراثوني على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن المباراة القادمة ستكون أمام الكاميرون، وهو منتخب صعب لكنه يعاني نقاط ضعف كثيرة.

وأوضح أن كيروش يمتلك أوراقا كثيرة، وأبو جبل وحمدي فتحي سيعودان مجددا لقائمة المنتخب الوطني، مشيدًا بمحمد النني، قائلًا:"النني مظلوم كثيرا من قبل الجمهور المصري، وهو الجندي المجهول، وأحد أسباب الفوز على المغرب وكوت ديفوار".

وأشار إلى أن هناك مخاوف من حكم مباراة مصر والكاميرون، وحتى الآن لم يتم تحديد حكم للمباراة، وبالتالي هناك تركيز كبير للاستقرار على الحكم المناسب.