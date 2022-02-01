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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد خطيا على مقترح أمريكي لخفض التصعيد بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تقدمت برد خطي على مقترح واشنطن بشأن خفض التصعيد في أوكرانيا.

وكشف البيت الأبيض إنه أعد عقوبات على روسيا، وذلك مع استمرار الأوضاع على حالها دون التوصل لاتفاق بينها وبين روسيا، وإنهاء حالة الحشد والتوتر ضد أوكرانيا.

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي" أن الولايات المتحدة أعدّت حزمة عقوبات ضد النخب الروسية في حال "غزو أوكرانيا"، وفق ما ذكرت شبكة آرتي.

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وقالت صحف أمريكية إن المشمولين بالعقوبات على الأرجح سيكونوا مسئولين ورجال أعمال كبار.

وأضافت  بساكي: "يمكنني أن أؤكد أننا طورنا حزم عقوبات محددة ضد النخب الروسية وعائلاتهم في حال غزو روسيا لأوكرانيا مرة أخرى... الذين حددناهم موجودون في الدائرة الداخلية للكرملين أو قريبون منها ويلعبون دورا في تبني قرارات الحكومة أو على الأقل متورطون في سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار".

وتابعت : "العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

وقبل ذلك، لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق تعرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا للعقوبات، في خطوة هددت روسيا بأنها ستؤدي إلى قطع العلاقات التام بين البلدين بما قد يترتب عن ذلك من عواقب.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

الولايات المتحدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين البيت الأبيض فرض عقوبات

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