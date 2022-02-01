طلعت يوسف: محمد صلاح يجيد التعامل مع كيروش

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يجيد التعامل مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة.

وقال يوسف فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten" : "البداية كانت صعبة للمنتخب الوطني على المستوي الفني بالهزيمة أمام نيجيريا ثم تحسن المستوي بذكاء كيروش ونجاحه فى التعامل مع السلبيات التى كانت متواجدة فى دور المجموعات" .

وأضاف: "كيروش نجح فى وضع التشكيل المناسب خلال مباراتي كوت ديفوار والمغرب وتعامل معهما بشكل جيد من ناحية الإدارة الفنية وايضا فى تبديلاته".