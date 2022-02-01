تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتصال مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وكتب بلينكن على تويتر: "عظيم التحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب اليوم".

وأضاف: "العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل مهمة في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مخاطر المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا والتهديدات التي تشكلها إيران".

وكان أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجدد عباس التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

كما شدد عباس على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.