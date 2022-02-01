الزمالك يهدد فيوتشر بعد عودة عبد المنعم للأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة إن إدارة نادي الزمالك تنتابها حالة من الغضب الشديد تجاه نادي فيوتشر بسبب ما حدث في ملف محمد عبد المنعم وإعادته للأهلي في يناير وقطع فترة الإعارة".

وتابع شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc "هدد مسئولو الزمالك بتجميد التعامل مع فيوتشر حال عدم عودة عمر كمال عبد الواحد في الموسم المقبل بعد المعلومات التي وصلت لهم بأن النادي متمسك ببقاء اللاعب مع الفريق".

وواصل: إدارة نادي الزمالك حملت المسئولية بالتحديد لأحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر واعتبروا أنه المسئول عن عودة عبد المنعم للأهلي وطالبوا المعاملة بالمثل وعودة عمر كمال من جديد للزمالك.