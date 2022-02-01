صراع بين محمد عواد وإدارة الزمالك بسبب العقد

قال الإعلامي محمد شبانة إن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفض تخفيض عقده خلال الفترة المقبلة وسط الأزمة داخل حراسة مرمى الفريق كونه يتقاضى الأعلى أجرًا".

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "يصل عقد عواد لما يقرب من 16 مليون جنيه في الموسم الواحد، وتحدث مسئولو الزمالك مع اللاعب لتخفيض عقده لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب محمد عواد.

وتابع: “جاء مبرر عواد برفض تخفيض العقد أنه وقت انضمامه للزمالك كان يمتلك عروض من الخليج بأرقام مالية كبيرة لكنه رفضها من أجل الانضمام إلى صفوف الزمالك”.