أسامة خليل: أفشة لا يصلح لمنتخب مصر.. وتصريح إيتو مرفوض

يرى أسامة خليل نجم الكرة المصرية والإسماعيلي السابق، أن منتخب مصر يملك شخصية واضحة ولا يصح اختزال التألق في الروح فقط، موضحا أن خروج حجازي من حسابات المنتخب حتى نهاية البطولة هو خسارة كبيرة من الصعب تعويضها.



وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "كيروش من المدربين الذين لا يتأثرون بغيابات النجوم، كل الغيابات التي يعاني منها المنتخب حاليا هي غيابات مؤثرة للغاية، ومع ذلك لم يتحدث بشأنها في أي مؤتمر صحفي".

وواصل نجم الإسماعيلي السابق: لاعب مثل أفشة لا يصلح لمنتخب مصر، لأن كيروش يعتمد على اللاعب الجوكر الذي يلعب في أكثر من مركز، ولذلك اللاعب الذي يجيد في مركز واحد لا يخدم فكر كارتيرون، ورأينا في البطولة الإفريقية، كيف غيًّر من وظائف ومراكز اللاعبين مثل أيمن أشرف الذي لعب مدافع وظهير أيسر ووسط ملعب وترزيجيه الذي لعب جناح ووسط ملعب وزيزو نفس الأمر، وهناك حمدي فتحي الذي يلعب في الوسط والدفاع بشكل ممتاز".

ورفض خليل تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني التي وصف بها مواجهة مصر بالحرب، قائلا: "إيتو اندفع، هذا التصريح جاء بداعي الحماس الزائد لأنه يريد تحقيق بطولة في بداية عهده برئاسة الاتحاد".