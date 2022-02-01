الولايات المتحدة تغلق سجونها بعد مشاجرة بين النزلاء في تكساس

تسبب اشتباك عنيف في أحد السجون الفيدرالية بولاية تكساس الأمريكية، إلى إصدار هيئة السجون، قرارًا بالإغلاق المؤقت لجميع السجون في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة السجون الأمريكية، إيميري نيلسون، إن الهيئة تؤمِّن منشآتها، كإجراء مؤقت؛ من أجل ضمان استتباب النظام، وهو إجراء قصير الأجل.

نقل 4 سجناء للمستشفى

وأشارت إدارة السجن- في بيان- إلى أن عددا من السجناء كانوا قد تشاجروا في سجن بومونت في تكساس، ونُقل 4 منهم إلى المستشفى على إثر ذلك، كما قُتل شخصان، بعد نقلهما إلى الرعاية الطبية.

يُذكر أن سجن بومونت هو من السجون الأكثر تأمينا، ويضم 1372 سجينا.