حدث ليلًا| الصحة: 2223 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات.. بايدن عن أمير قطر: حليف رئيسي من خارج الناتو.. طليقة أحمد الفيشاوي تلمح بتعرضها للضرب الزوجي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

تصرف وزارة التموين ، اليوم الثلاثاء، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير من منافذ صرف السلع التموينية، ويتم إتاحة العديد من السلع على بطاقات التموين ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وهو 50 جنيها شهريا.

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في البيت الأبيض.

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا إلى الكونجرس، لتصنيف قطر على أنها حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو، من تقرير مراقب مباراة مصر والمغرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

يحل اليوم الثلاثاء 1 فبراير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شهيرة ، التي تحتفل بعامها الـ 73، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الشرقية، عام 1949.

وقال المتحدث باسم هيئة السجون الأمريكية، إيميري نيلسون، إن الهيئة تؤمِّن منشآتها، كإجراء مؤقت؛ من أجل ضمان استتباب النظام.

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على تخطي نظيره الكاميروني في المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

دعاء دخولِ رجب 2022، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا دخل رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عن وجود خلاف كبير داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسبب اختيار حكم مباراة منتخب مصر والمنتخب الكاميروني المقبلة، والتي تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

يحل اليوم السبت 1 فبراير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شهيرة، التي تحتفل بعامها الـ 71، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الشرقية، عام 1947.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

قال الإعلامي محمد شبانة إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي أغلقت ملف تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وعدم الحديث عنه". وواصل: "كشف مصدر مسئول أن اللجنة طلبت من أمير توفيق مدير التعاقدات بالسفر مع الفريق والاكتفاء

تحتفل اليوم الثلاثاء 1 فبراير، الفنانة نادية شكرى ، بعيد ميلادها الـ 67، إذ ولدت بمثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة، عام 1955.

تستطلع دار الإفتاء المصرية بعد مغرب غدٍ الثلاثاء هلال شهر رجب لعام 1443 هجرياً، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

زار ماكي سال رئيس دولة السنغال والوفد المرافق له، مساء أمس الإثنين، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقام بجولة داخل المتحف وقاعات العرض الخاصة به.

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - تعليقًا عبر انستجرام لأحد المحامين المعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب.