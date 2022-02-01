واشنطن تحدد شخصيات بارزة في روسيا لمعاقبتها حال غزو أوكرانيا

حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال في روسيا والذين تعتزم الولايات المتحدة معاقبتهم إذا ما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.



ووفقًا لما صرح به مسئول في إدارة الرئيس بايدن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تم إعداد عقوبات محددة ضد هؤلاء الذين ينتمون لـ"النخبة" الروسية، ممن هم في داخل الدوائر قريبة الصلة من قصر الرئاسة (الكرملين)، ويلعبون دورًا في صناعة القرار بالحكومة الروسية، كما ستُعاقب أسرهم، لكن المسئول رفض الكشف عن أسماء تلك الشخصيات.



يُشار إلى أن الرئيس بايدن سبق أن ذكر- في الأسبوع الماضي- أنه يدرس إمكانية معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه في حالة غزو بلاده لأوكرانيا.