بعد غدٍ.. عودة العرض المسرحي "فريدة" في موسم جديد على مسرح الطليعة

أعلن المخرج المسرحي أكرم مصطفى، عودة العرض المسرحي "فريدة"، في موسم جديد، يبدأ من بعد غدٍ /الخميس/، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في العتبة التابع للبيت الفني للمسرح.



"فريدة" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمتها مؤخرا فرقة مسرح الطليعة، بقيادة الفنان عادل حسان، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا على مدى عرضها خلال الشهور الماضية، كما تم اختيار المسرحية للمشاركة ضمن أهم عروض البيت الفني للمسرح في الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.



العرض من نوعية المونودراما المسرحية التي تعتمد في تقديمها على أداء الممثل الواحد، وهي مأخوذه عن "أغنية البجعة" للكاتب العالمي الروسي أنطوان تشيكوف، وقامت ببطولة المسرحية الفنانة القديرة عايدة فهمي، وقام بإعادة صياغتها بروح مصرية المخرج أكرم مصطفى، ويتناول العرض قصة ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال مسيرتها الفنية.