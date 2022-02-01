إحالة 57 موظفًا في قطاعات خدمية مختلفة بالأقصر للتحقيق لعدم الانضباط

أحالت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، تحت إشراف مدير الإدارة عبد الحميد الكيلاني، ٥٧ موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يناير المنقضي؛ لعدم الانضباط الإداري، وذلك خلال المرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر ومتابعة الانضباط الإداري بها.



كما أسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير ١٥ محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين، وكذلك تم تحرير ١٠٤ محاضر نظر وحفظ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.



وأعلن رئيس مدينة الأقصر طارق لطفي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.



وأكد رئيس مدينة الأقصر استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر في جميع الفترات الصباحية والمسائية.