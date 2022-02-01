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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

روسيا: تهديدات واشنطن لن تجعلنا نتخلى عن سياستنا.. وأوكرانيا: العقوبات ليست الحل

روسيا تؤكد أن تهديدات
روسيا تؤكد أن تهديدات واشنطن لن تجعلهاا تتخلى عن سياستها

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها لن يجعلها تتراجع عن سياستها وخطواتها.

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن التهديدات بالعقوبات فقط لروسيا لن تجعلها تتراجع عن سياسة "نشر عدم الاستقرار".

وكان البيت الأبيض قد كشف أنه أعد عقوبات على روسيا، وذلك مع استمرار الأوضاع على حالها دون التوصل لاتفاق بينها وبين روسيا، وإنهاء حالة الحشد والتوتر ضد أوكرانيا.

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وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي" أن الولايات المتحدة أعدّت حزمة عقوبات ضد النخب الروسية في حال "غزو أوكرانيا"، وفق ما ذكرت شبكة آرتي.

وقالت صحف أمريكية إن المشمولين بالعقوبات على الأرجح سيكونوا مسئولين ورجال أعمال كبار.

وأضافت  بساكي: "يمكنني أن أؤكد أننا طورنا حزم عقوبات محددة ضد النخب الروسية وعائلاتهم في حال غزو روسيا لأوكرانيا مرة أخرى... الذين حددناهم موجودون في الدائرة الداخلية للكرملين أو قريبون منها ويلعبون دورا في تبني قرارات الحكومة أو على الأقل متورطون في سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار"، مشيرة إلى أن "العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، بيانا بشأن جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول أزمة أوكرانيا.

وأضاف بايدن:"إذا كانت روسيا صادقة بشأن معالجة مخاوفنا الأمنية من خلال الحوار، ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الانخراط بحسن نية. وإذا اختارت روسيا بدلاً من ذلك الابتعاد عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا، فستتحمل روسيا المسؤولية وستواجه عواقب سريعة وخطيرة".

وأكد بايدن:"تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها الاستعداد لكل سيناريو، ويجب أن يكون العالم واضحًا بشأن الإجراءات التي تهددها روسيا وأن يكون مستعدًا للرد على المخاطر التي تمثلها تلك الإجراءات لنا جميعًا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرف الأمريكي قد تلقى الجواب الروسي على اقتراحه لخفض التصعيد في أوكرانيا.

وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".

وكانت روسيا قد قدمت مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية والأمن في أوروبا لواشنطن في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت بتقديم رد خطي على مقترحاتها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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