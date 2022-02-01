نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 الصادر أول فبراير 2022 قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2183 لسنة 2021، بتاريخ 15/12/2021، باعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التامين الخاص للعاملين بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
وجاء القرار كالآتي:
الجريدة الرسمية: اعتماد لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 الصادر أول فبراير 2022 قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2183 لسنة 2021، بتاريخ 15/12/2021، باعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التامين الخاص للعاملين بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.