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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لها مميزات.. أستاذ إتصالات: 200 مليار دولار حجم الإستثمارات في الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية

قال الدكتور أحمد سليمان، أستاذ مساعد الشبكات والإتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفرجينيا، إن الألعاب الإلكترونية موجودة منذ قديم الأزل، مشيرا إلى أن عدد الإهتمام بالألعاب الإلكترونية فى كل السنوات الأربعين السابقين لم يكونوا مثل أخر خمس سنوات، حيث أنه فى خلال تلك الفترة حدثت طفرة هائلة فى سوق الألعاب الإلكترونية وأصبحت صناعة مستقلة.

وأضاف "سليمان"، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن هناك استثمارات  كبيرة تصل لتلك الصناعة يقال أنها تصل ل200 مليار دولار، موضحا أن الموضوع لا يقتصر فقط على لعب مجموعة من الأشخاص لتلك الألعاب، بل يوجد الأن مسابقات، واللجنة الأولمبية فكرت فى إدخال تلك الألعاب كجزء من الأولمبياد، وبالفعل قامت بذلك.

وتابع: الألعاب أو الرياضات الإلكترونية بدأ يصبح لها فرق وتلك الفرق تعمل بنظام غذائي وتدريبي معين، لبدء الدخول في منافسات عالمية وبمقدار مالي ضخم، لافتا إلى أن هناك بعض الدول المتشددة جدا من ناحية تلك الألعاب الإلكترونية، وهناك دول متساهلة ينظرون لها بنظرة مالية ومجتمعية وغيرها.

وأشار إلى أن الألعاب الإلكترونية لها مميزات وعيوب، حيث أن هناك دراسات ذكرت أن الألعاب ثلاثية الأبعاد فى سن معين تزيد مدي الذاكرة وحجمها، وهناك دراسة أخرى تذكر أن الألعاب تقلل من الضرر النفسي لمن يعانون من حوادث السير.

الشبكات والإتصالات امن المعلومات الإلعاب الإلكترونية صناعة مستقلة سوق الألعاب الإلكترونية

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