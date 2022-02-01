عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط تستقبل ممثلي القابضة وشركة تترا فى ورشة تدريبية لتحسين مُعامل القدرة بالمحطات

صدى البلد

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الورشة التدريبية الثانية في مجال توطين صناعة لوحات تحسين معامل القدرة لتخفيض استهلاك الكهرباء، وتأتى الورشة استكمالا لجهود الشركة فى بناء القدرات فى المجالات الفنية كتصنيع اللوحات الكهربائية والتى بمركز صدفا، ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه  IWSSTA


واستقبل اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس محمد أبوضيف مدير إدارة الطاقة بالشركة القابضة للمياه، والمهندس أحمد لطفى إبراهيم استشاري التشغيل والصيانة بشركة تيترا تك، ومهندسي الكهرباء والديزل بشركات مياه (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر) والمنفذ بها مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه WSSTA، فى اطار نقل وتبادل الخبرات بين الشركات بمجال ترشيد الطاقة وتحسين معامل القدرة بالتدريب على كيفية إجراءات تجميع اللوحات الكهربائية و كيفية عمل الفحص والاختبار للوحات الكهربائية وتحسين معامل القدرة كما تم عمل تجربة عملية على احدى اللوحات الكهربائية الجاهزة للاختبار أثناء الورشة.


ولفت "درة" أن تكلفة الطاقة الكهربائية أصبحت ثاني أكبر تكلفة فى إنتاج المياه بما يصل الى 5 مليار جنيه سنويا وأن الشركة القابضة وضعت الخطط المناسبة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الكهرباء بالتوازي مع خطط مصر الطموحة في مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل المواطنين بسعر مناسب من خلال مشاريع مبادرة حياة كريمة أو من خلال التوسع فى أعمال التحلية.


وذكر أن شركة مياه أسيوط نجحت خلال عامين منذ بدء البرنامج فى توفير ما يزيد عن ٢ مليون جنيه من معامل القدرة بنشر لوحات المكثفات المصنعة ذاتيا بما يعادل توفير ١٪ من إجمالي تكلفة الكهرباء سنويا .

مياة الشرب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة 1 مارس

سيطرة مصرية.. نور الشربيني وعلى فرج يواصلان تصدر قمة التصنيف العالمي للاسكواش

التقديم 15 فبراير.. التنظيم والإدارة: 2000 وظيفة جديدة بمساجد الأوقاف.. تفاصيل

ارتفاع بنسبة 463% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تاتا موتورز تتفوق على هيونداي

العالمي لفتوى الأزهر يطالب المجتمع بالوقوف إلى جانب ضحايا الابتزاز الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

تقارير: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

منخفض جوي وأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس والجمعة

لموظفى القطاع الخاص..تعويضات مادية عن كل سنة حال الفصل من العمل بالقانون الجديد

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكمات عنيفة.. رجل يعتدي على طفله الرضيع داخل مطعم .. شاهد

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

باستخدام الموبايل.. اختبار جديد لاكتشاف كورونا في ثوان

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

فيديو

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ