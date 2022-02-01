مياه أسيوط تستقبل ممثلي القابضة وشركة تترا فى ورشة تدريبية لتحسين مُعامل القدرة بالمحطات

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الورشة التدريبية الثانية في مجال توطين صناعة لوحات تحسين معامل القدرة لتخفيض استهلاك الكهرباء، وتأتى الورشة استكمالا لجهود الشركة فى بناء القدرات فى المجالات الفنية كتصنيع اللوحات الكهربائية والتى بمركز صدفا، ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSSTA



واستقبل اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المهندس محمد أبوضيف مدير إدارة الطاقة بالشركة القابضة للمياه، والمهندس أحمد لطفى إبراهيم استشاري التشغيل والصيانة بشركة تيترا تك، ومهندسي الكهرباء والديزل بشركات مياه (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر) والمنفذ بها مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه WSSTA، فى اطار نقل وتبادل الخبرات بين الشركات بمجال ترشيد الطاقة وتحسين معامل القدرة بالتدريب على كيفية إجراءات تجميع اللوحات الكهربائية و كيفية عمل الفحص والاختبار للوحات الكهربائية وتحسين معامل القدرة كما تم عمل تجربة عملية على احدى اللوحات الكهربائية الجاهزة للاختبار أثناء الورشة.



ولفت "درة" أن تكلفة الطاقة الكهربائية أصبحت ثاني أكبر تكلفة فى إنتاج المياه بما يصل الى 5 مليار جنيه سنويا وأن الشركة القابضة وضعت الخطط المناسبة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الكهرباء بالتوازي مع خطط مصر الطموحة في مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل المواطنين بسعر مناسب من خلال مشاريع مبادرة حياة كريمة أو من خلال التوسع فى أعمال التحلية.



وذكر أن شركة مياه أسيوط نجحت خلال عامين منذ بدء البرنامج فى توفير ما يزيد عن ٢ مليون جنيه من معامل القدرة بنشر لوحات المكثفات المصنعة ذاتيا بما يعادل توفير ١٪ من إجمالي تكلفة الكهرباء سنويا .