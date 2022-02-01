الأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة: ممتنة لتكريمي من ملتقى رياضة المرأة العربية

أعربت البطلة الأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة عن فخرها بالتكريم في الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية والمزمع إقامته بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022 .



وقالت بولمرقة :" أتوجه بجزيل الشكر والعرفان الى صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت منتصر آل سعود الرئيسة الفخرية للملتقى ،وللسادة المحترمين أعضاء اللجنة العليا لملتقى رياضة المرأة العربية على الالتفافة الطيبة والدعوة الكريمة التي زادتنا فخراً واعتزاز ، وشرفت بانتمائي لأمتنا العربية المغوارة ".

وتابعت بولمرقة : "أود أن أعرب عن امتناني لكل المسؤولين عن الملتقى على هذا التكريم الذي سوف تكرمونني به رفقة زميلاتي البطلات العربيات متمنية لكم ولنا جميعا وللملتقى ولرياضة المرأة العربية مزيدا من النجاح والتقدم".



وكانت البطلة الأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة والتي فازت بعد اعتزالها بعضوية لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية قد بدأت مسيرتها في سن العاشرة ، وتخصصت في سباق 800 و 1500 متر ، والتي حققت فيهما إنجازات عدة كان ابرزها ذهبية 1500 م بأولمبياد برشلونة عام 1992 ، وذهبية 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو عام 1991 والتي أصبحت بها أول امرأة عربية وإفريقية تتوج بميدالية عالمية ، وذهبية نفس السباق في بطولة العالم لألعاب القوى بجوتنبرج عام 1995 ، وبرونزية بطولة العالم لالعاب القوى بشتوتجارت عام 1993 ، وذهبيتي 800 متر و 1500 متر في دورة العاب البحر المتوسط بأثينا عام 1991 وذهبية 800 متر في دورة العاب البحر المتوسط بفرنسا عام 1993 .

انطلقت مشاركات بولمرقة الدولية الكبرى ببطولة إفريقيا لألعاب القوى عام 1988 وتوجت بذهبيتي 800 م و1500م ، ثم شاركت بدورة الألعاب الأولمبية بسيول في نفس العام ، حيث تم إقصائها من تصفيات سباقي 800 و 1500 م، وفِي عام 1989 توجت حسيبة بولمرقة بذهبيتي 800 متر و1500 متر ببطولة افريقيا لألعاب القوى ، وفِي نفس العام احتلت المركز السابع في سباق 1500 متر ببطولة العالم لألعاب القوى . و في عام 1991 بدأت حسيبة بولمرقة التألق ، حيث فازت بسباق 800 متر في سباق جولدن جالا في روما و بعده بشهر ، شاركت في بطولة العالم بطوكيو وحققت الميدالية الذهبية لسباق 1500 متر لتصبح أول امرأة عربية و افريقية تفوز بلقب عالمي لألعاب القوى ، وفِي نفس العام توجت بذهبيتي 800 متر و1500 م بدورة العاب البحر المتوسط بأثينا .



و في عام 1992 توجت بذهبية سباق 1500 متر بأولمبياد برشلونة لتكون أول ميدالية ذهبية للجزائر في الألعاب الأولمبية.

في عام 1993 فازت بالميدالية البرونزية لسباق 1500متر في بطولة العالم بشتوتغارت ، وفِي نفس العام توجت بذهبية 800م بدورة العاب البحر المتوسط ، في عام 1995 فازت بذهبية 1500متر ببطولة العالم بجوتنبرج .



شاركت حسيبة بولمرقة بدورة الألعاب الأوليمبية بأتلانتا 1996 لكنها أصيبت بلوي في كاحلها في الدور نصف النهائي. وعقب انتهاء موسم 1997 أعلنت اعتزالها تاركة تاريخا كبيرا تفخر به الجزائر والوطن العربي بأكمله.