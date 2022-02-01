بطريقة برايل.. الأزهر الشريف يدعم المكفوفين بمصحف في معرض الكتاب |تفاصيل

عرضت قناة " إم بي سي مصر 2" تقريرًا مفصلًا عن دعم الأزهر الشريف للمكفوفين من خلال توفير مصاحف على طريقة برايل بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وأفاد التقرير ، بأنه في إطار المشاركة المثمرة للأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب والعمل على الاهتمام الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة تم عرض أول نسخة تجريبية للقرآن الكريم بطريقة برايل لدعم المكفوفين وضعاف البصر للتسهيل عليهم في طلب العلم .

وتابع التقرير ، أن هذه النسخة من القرآن الكريم بطريقة برايل تتميز بـ حجم صفحات أكبر وورق مقوى من نوع خاص حتى تكون نقاطه واضحة وبارزة بحيث يمكن قراءتها بالأنامل بسهولة .

وأكد التقرير ، أن الأزهر الشريف حريص على دعم الكفيف في الاعتماد على نفسه في القراءة والتعليم في أي وقت يشاء دون الاعتماد على الغير ، بهدف تحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة له وذلك في ظل مجتمعًا يضمن الحياة الكريمة والمساواة مع الآخرين .



