محلية النواب تتابع قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم انتظار السيارات.. مارس المقبل

أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماع في الأسبوع الأول من مارس المقبل لمتابعة قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم انتظار السيارات، مطالبا بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأخير، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، المعروف باسم "السايس" ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.

وأكد أن القوانين التي ناقشتها اللجنة تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

ووجه المهندس أحمد السجيني، تحذيرات للحكومة من تحول القوانين لحبر على ورق، دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق، قائلا: المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثارها في التطبيق العملي.

وقال: يجب أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون، ولا نصل لمرحلة أن إكرام الميت دفنه!، مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن.