رغم المنخفض الجوي الجديد.. الأرصاد توجه رسالة طمأنة للمواطنين

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، إن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن التدريجي بداية من شهر نوفمبر، متابعا: الطقس سيكون بارد صباحا وشديد البرودة ليلا، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضاف "محمود شاهين" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن حالة الاستقرار مستمرة حتى الغد، ولكن بداية من يوم الخميس، ستشهد البلاد تقلبات جوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفضين جويين.

ولفت إلى أن مناطق شمال البلاد ستكون الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي الجديد، والذي سيصحبه تساقط للأمطار ونشاط للرياح، بالإضافة إلى إضطراب حركة الملاحة، متابعا: نشاط الرياح سيكون مثير للأتربة.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الخميس سيكون هناك فرص لتساقط الأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وحذر من طقس يوم الجمعة، قائلا:درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الملحوظ، بالإضافة إلى زيادة كميات الأمطار المتوقعة، ونشاط رياح سيؤدي إلى الشعور بالبرودة، تزامنا مع انخفاض فترة سطوع أشعة الشمس.

ونصح المواطنين بتوخي الحذر خلال الأيام القادمة، متابعا:" بطمن المواطنين درجات الحرارة لن تنخفض بشكل كبير مرة أخرى".