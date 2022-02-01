اجتماعات مكثفة لـ الفيفا لمناقشة لوائح الوكلاء بجميع دول العالم

في إطار عملية التشاور القوية المتعلقة بلوائح وكلاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعا لمدة يومين مع اتحادات وكلاء من جميع أنحاء العالم في مونتيفيديو عاصمة الأوروجواي.

وناقش ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم، النقاط الرئيسية ذات الصلة بلوائح المسودة الحالية مع المنظمات التي تمثل وكلاء من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

وشملت هذه المنظمات قادة من اتحاد وسطاء كرة القدم الأمريكية، واتحاد وكلاء كرة القدم للمحترفين، واتحاد وكلاء كرة القدم الأفريقي، واتحاد وكلاء كرة القدم الآسيوي بعضهم حضر شخصيًا وآخرون شاركوا عبر الانترنت.

وأتاح الاجتماع الفرصة للتأكيد على أن العديد من المقترحات المقدمة من قبل الوكلاء قد تم دمجها في الإطار القانوني الجديد الذي يحكم نشاط الوكلاء، والذي من المتوقع الموافقة عليه في وقت لاحق من هذا العام.

وتشمل هذه المقترحات إنشاء غرفة الوكلاء للتعامل مع أي نزاعات محددة، وتحديد تراخيص الوكلاء على الأشخاص الطبيعيين فقط، ودفع رسوم الوكلاء من خلال غرفة مقاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتطبيق العقوبات على العملاء الذين يعملون مع وكلاء غير مرخص لهم وإنشاء مجموعة عمل لوكلاء كرة القدم بحيث تتكون من ممثلين عن أصحاب المصلحة المحترفين في كرة القدم ومنظمات الوكلاء المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

علاوة على ذلك، اعترفت اتحادات الوكلاء من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الممثلة في هذا الاجتماع بالحاجة إلى رفع المعايير الأخلاقية والمهنية لعملهم ولاحظت اتحادات الوكلاء أيضًا أن العديد من مقترحاتهم انعكست في المسودة الثالثة للوائح وكلاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، أكدت اتحادات الوكلاء من جميع أنحاء العالم على حاجة الاتحاد الدولي لكرة القدم لإطلاق برامج لتعزيز التنمية الشاملة لأعضاء الاتحادات.

ومن جانبه وجه رئيس وكلاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (لويس فيلاس بوا بيريس) الشكر للحضور قائلاً: "نود أن نشكر اتحادات الوكلاء للمشاركة في هذا الحوار الإيجابي فهناك هدف مشترك يتمثل في رفع المعايير الأخلاقية والمهنية لهذه المهنة وحماية اللاعبين وتعزيز الاستقرار التعاقدي والتضامن وهذا في النهاية يتعلق بالحفاظ على نزاهة الرياضة وضمان حسن سير نظام الانتقالات".

يذكر أنه و منذ عام 2017 وتماشيًا مع مخطط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الرؤية 2020-2023: جعل كرة القدم عالمية حقًا، اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم خطوات رئيسية نحو تأسيس نظام انتقال أكثر عدلاً وشفافية، حيث صدق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ثلاث مجموعات إصلاحية.

كما تم تضمين لوائح وكلاء الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديدة ضمن جهود الإصلاح هذه بعد عملية مطولة بدأت في 2018 حيث شارك الاتحاد الدولي لكرة القدم المسودة الثالثة مع أصحاب المصلحة في كرة القدم في ديسمبر 2021 من أجل جمع الجولة الأخيرة من ردود الفعل، بهدف الموافقة على اللوائح ودخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

ويتماشى إطار عمل وكيل كرة القدم المقترح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم مع تقرير البرلمان الأوروبي حول سياسة الرياضة في الاتحاد الأوروبي وتقرير مجلس أوروبا حول حوكمة كرة القدم، والذي اعترف مؤخرًا بجهود الاتحاد الدولي لكرة القدم ودعمها لتحديث نظام النقل الحالي.

تتاح هنا لمحة عامة عن الإنجازات الرئيسية التي تتعلق بإصلاح نظام التحويل.