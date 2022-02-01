برلماني: مصر تخطو للمستقبل بمنظومة رائدة في مشاريع النقل الجماعي الحضارية

قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطوات المصرية نحو تفعيل منظومة النقل الجماعي الصديقة للبيئة وضمن مشاريع الاقتصاد الأخضر، لا تتوقف بفضل بتوجهات الرئيس السيسي، بتسريع الجهود الحكومية، في هذا المجال وسرعة الانتهاء من مختلف مشاريع النقل الجماعي في مصر.



ونوه جمعه، في تصريحات له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قبيل بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، من أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وذلك لما تمثله من نقلة نوعية، وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، علاوة على أنها تواكب عملية التنمية الضخمة التي تشهدها البلاد.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى المزايا العديدة لمنظومة النقل الجماعي الجديدة، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، وبما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، ومنها مشاريع القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والأتوبيس الترددي السريع BRT والتوسع في مشروع مترو الأنفاق.

واختتم النائب السيد جمعه، بأن مصر تخطو للمستقبل بمشاريع رائدة صديقة للبيئة في منظومة النقل الجماعي، تحسب للقيادة المصرية التي تتطلع لازدهار مصري كبير وتعزيز مكانة الوطن إقليميا وعالميًا.