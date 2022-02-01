تعليم الشيوخ: التعليم الفني رافد مهم لعمالة ماهرة تتوافق مع سوق العمل

خلال زيارتهم جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية..

قام وفد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بزيارة ميدانية لجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية برئاسة الدكتور احمد البدري وكيل اللجنة حيث كان في استقبال وفد اللجنة الدكتور هشام عبدالخالق رئيس الجامعة والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني.

جاءت الزيارة في إطار الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب اكمل نجاتي الخاص بالوقوف على سياسات وزارة التعليم العالي نحو تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص ورجال الاعمال.

واكد الدكتور احمد البدري وكيل اللجنة على أهمية تطوير التعليم الفني في مصر كرافد مهم لعمالة ماهرة ومدربة تتوافق مع سوق العمل مشدداً على ضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع المصرى في النظر إلى التعليم الفني لافتاً الي أن التوسع في انشاء الكليات التكنولوجية وما تتميز به من مرونة في تغيير برامجها وفقاَ لاحتياجات الدولة سيساهم في تغيير هذه الثقافة وتعظيم المردود لكافة أطراف المجتمع.

وشددت النائبة راجية الفقي على ضرورة ان تكون المصروفات المقررة في الجامعات التكنولوجية مناسبة لدخل الأسر متوسطة الدخل لافته الي أهمية دور وزارة التضامن في دعم الطلبة التي لا تستطيع دفع المصروفات حتى تستطيع تلك الجامعات ان تقوم بدورها إزاء المجتمع.

من جانبها اشادت النائبة هبة مكرم بالبرامج التي يتم تطبيقها في الجامعات الاهلية مشيدة بدور الجامعات التكنولوجية في إخراج طلبة ذوي مهارات تكنولوجية وعلمية ولغوية لافتة الي أن ذلك يتطلب إدارة قوية لاتهتم بنسب النجاح بقدر الاهتمام بأن يكون الخريج على مستو عال من العلم والجدارة.

واشاد النائب علاء الدين مصطفى بالتجربة مشيراً الي أن طلاب هذه الجامعات امل مصر مؤكداً ضرورة الاهتمام بهم علمياً واجتماعياً لضمان خريج مناسب

من جانبه ابدي الدكتور هشام عبدالخالق رئيس الجامعة سعادته بزيارة اللجنة مؤكداً ان الجامعة أنشئت وفق القرار الجمهوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ موضحاً انها تسعى لتقديم تعليم تكنولوجي متميز يضمن إعداد الخريجين بمستوى قادر على المنافسة والعمل الجماعي وفقاً لاحتياجات سوق العمل لافتاً الي أن الطاقة الاستيعابية للجامعة ٢٠٠٠ طالب يدرس بها حالياً ١٠٥١ طالب موضحاً ان الإقبال عليها يزداد سنوياً لدرجة ان نسبة المتقدمين هذا العام زادت أربعة أضعاف العام الماضي مشيراً الي أن الجامعة تقبل طلاب الثانوي العام والمعاهد والدبلومات الفنية مشيراً الي برامج الدراسة بالجامعة تتضمن تكنولوجيا السيارات وعلوم الهندسة الثلاثة ميكانيكا وكهرباء وبرمجة لافتاً الي أن الجامعة تسعى لفتح برامج جديدة في تكنولوجيا السكة الحديد والتبريد والتكييف وادارة المخلفات وكذلك تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

وقام اعضاء اللجنة يرافقهم رئيس الجامعة وطاقم التدريس بعمل جولة شاهدوا فيها معامل الجامعة ومدرجات الدراسة واستمعوا الي شرح تخصصي لكيفية عمل الآلات وتدريب الطلاب عليها كما استمعوا الي طلاب الجامعة الذين اشادوا بمستوى التعليم الذي يتلقونه مؤكدين حسن اختيارهم لهذا المجال

واشاد أعضاء اللجنة بما رأوه مؤكدين دعمهم لكل مامن شأنة ان يمثل دفعاَ لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.