رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رصف طريق المنشية ..صور

تابع العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع المنشية الرئيسي وسط مدينة الأقصر.



وتشمل الأعمال رصف الطريق بالطبقة السطحية الأسفلتية بداية من ميدان صلاح الدين ومروراً بشارع المحطة وشارع يوسف حسن وحتى فندق إميليو بطول (٣) كم، حيث بدأت أعمال الرصف من ميدان صلاح الدين وصولاً إلى محطة السكة الحديد من الناحية اليمني.



كما شملت أعمال رفع الكفاءة بتلك الشوارع تغيير البلدورات والأرصفة المتهالكة وتركيب بلاط انترلوك إلى جانب أعمال التجميل وزيادة معدلات الإضاءة والتشجير وذلك بما يليق بالصورة الجمالية والحضارية التي تشهدها محافظة الأقصر.

يأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال التطوير الشاملة التي تشهدها محافظة الأقصر



رافق رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة، حسن عبده رئيس حى جنوب، والمهندس حمدي وهيب مهندس المشروعات بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة ، والمهندس عبد الوهاب محمد مشرف عام بالشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

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