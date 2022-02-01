بـ2 مليون جنيه.. ضبط 200 طربة حشيش فى حملات بالإسكندرية والغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالاشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية - الغربية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة أول المنتزه بالإسكندرية – طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم حيث تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنها 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، بحوزة ( ثلاث أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلال هذه العناصر إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.



وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن الغربية من ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) ، بحوزة شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا .

وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫000٫000 مليون جنيه تقريباً) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.