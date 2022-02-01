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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. مايا مرسي: حق المرأة المصرية لن يضيع في هذا العصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته لانجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري، وذلك خلال اجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للإنتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المصرية، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية  إلى الرئيس على هذا التوجيه لأن المرأة تعد الحلقة الأضعف في قضايا الأسرة وفي المحاكم حيث تجري علىً تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بالتمكين من منزل الزوجية وقضايا اجر المسكن والحضانة وقضايا آخرى كثيرة.

وأشارت إلى أن المرأة تحتاج كل الدعم والمسانده من الدولة للحصول على حقوقها وحقوق اطفالها وتخفيف الأعباء التي تقع على كاهلها بعد حدوث الطلاق، مؤكدة أن التقاضي داخل محاكم الأسرة يستغرق الكثير من الوقت مما يمثل عبء  كبير على المرأة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المدافع والمناصر الأول عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيس ينادى دائما  بتحقيق العدالة الناجزة وهو حريص على مساندة المرأة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع . 

ونوهت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة لتقليل حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة هدفها رأب الصدع بين الزوجين  والحفاظ على كيان الأسرة التي تعد النواة الاساسية للمجتمع من التفكك والأنهيار، معربة عن أملها في استمرار هذه الجهود. 


كما أعربت عن آمالها أن تشهد الفترة القادمه الانتهاء وانجاز العديد من قضايا محاكم الأسرة المتعلقة بالخلع والنفقة والطلاق وغيرها في ظل توجهات الرئيس .

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