شرط للتخرج.. حقوق جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه على الطلاب الذين أدوا امتحان الفرقة الرابعة من سنوات سابقة بنجاح ولم يحصلوا على دورة الحاسب الآلي التوجة إلى إدارة الحاسب الآلي بالكلية يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 للتسجيل للحصول علي الدورة المطلوبة شرط للتخرج علما بأن الدورات ستبدا يوم 6 و7 فبراير 2022 .

وأضاف الدكتور محمد صافي عميد الكلية، أنه فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر- .

وهو الدبلوم الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات. وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة.

كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم. إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه ٢٥ في المائة.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله. والأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.