محافظ الإسكندرية يوجه بإصلاح موقع الهبوط الأرضي بشارع السلطان حسين

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع الهبوطات الأرضية بشارع السلطان حسين بنطاق حي وسط، وذلك فور ورود بلاغ بفيد بتواجد ثلاثة هبوطات مفاجئة بالشارع، للتعامل مع تداعيات الموقف.

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جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط، وجميع الأجهزة التنفيذية.

وكلف المحافظ مسئولي المرافق والجهات المعنية بسرعة معرفة أسباب الهبوطات بشارع السلطان حسين، وكذلك الإسراع في الإنتهاء من كافة أعمال الإصلاحات تحسبًا لوقوع أي إنهيارات، موجهًا المرور بإتخاذ اللازم نحو منع انتظار السيارات في محيط تلك الهبوطات.