بعد توجيهات الرئيس.. برلمانية: إسراع وتيرة إجراءات التقاضي يرسخ مبادئ العدالة الناجزة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التوجيهات المستمرة التي يصدرها الرئيس السيسي، تأتي نتيجة لمسه مشكلات المواطنين والعمل علي معالجتها بحلول جذرية تعمل علي إزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم في حياتهم اليومية.

و أكدت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إنجاز القضايا المدنية والأسرة خلال العام الجاري، هدفه الأول هو إسراع وتيرة إجراءات التقاضي والحكم في هذا النوع من القضايا مما ينعكس بالإيجاب علي حياة المواطن.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلي أن القيادة السياسية تسعي لترسيخ قواعد العدالة الناجزة وذلك في ظل التطور التكنولوجي وأسس الرقمنة التي تتبعها وزارة العدل في تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين.

وأشادت البرلمانية، بجهود الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والتطور بمختلف المجالات وذلك لتحقيق المنفعة العامة للمواطن في المقام الأول، وأيضا وفق مبادئ الجمهورية الجديددة.

وقد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.