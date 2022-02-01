عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات الرئيس.. برلمانية: إسراع وتيرة إجراءات التقاضي يرسخ مبادئ العدالة الناجزة

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التوجيهات المستمرة التي يصدرها الرئيس السيسي، تأتي نتيجة لمسه مشكلات المواطنين والعمل علي معالجتها بحلول جذرية تعمل علي إزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم في حياتهم اليومية.

و أكدت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إنجاز القضايا المدنية والأسرة خلال العام الجاري، هدفه الأول هو إسراع وتيرة إجراءات التقاضي والحكم في هذا النوع من القضايا مما ينعكس بالإيجاب علي حياة المواطن.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلي أن القيادة السياسية تسعي لترسيخ قواعد العدالة الناجزة وذلك في ظل التطور التكنولوجي وأسس الرقمنة التي تتبعها وزارة العدل في تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين.

وأشادت البرلمانية، بجهود الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والتطور بمختلف المجالات وذلك لتحقيق المنفعة العامة للمواطن في المقام الأول، وأيضا وفق مبادئ الجمهورية الجديددة.

الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان مادة قانون العمل الخاصة بـ المحاكم العمالية

خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل للعام المالي 2020/2021

وقد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع  الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

 

 

وزارة العدل السيسي الرئيس السيسي التحديات العدالة الناجزة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا

خالد الجندي: القرآن الكريم يمثل علاجا نفسيا لمن يخشى الموت والقتل

رقم قياسي.. الأمم المتحدة تسجل أطول مدة للبرق في الولايات المتحدة

برأسية قوية.. طلائع الجيش يتقدم على الزمالك بالهدف الأول فى كأس الرابطة

الريس زكريا... النعماني: "المحجوب" قدم إحدى عملياته المشرفة مع جمعة الشوان

"شكري" يطالب السفراء بعرض الرؤية المصرية لمؤتمر المناخ Cop27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تزف بشرى بشأن أسعار السيارات الكهربائية

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

فيديو

فيديو جراف.. كنت بموت.. ماذا قال حكم مباراة تونس ومالي المثير للجدل؟

بعد إنجاب 4 سنتزوج قريبا.. كريستيانو يحدد موعد زفافه على جورجينا |فيديوجراف

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

اﻟﻤﺰﻳﺪ