عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة ملفات عمل الوزارة.. ياسمين فؤاد: جمع قش الأرز جنب مصر 25 ألف طن من ملوثات الهواء..توريد 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتورة ياسمين فؤاد:

  • توريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة  كريمة"
  • انخفاض نسبة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا لـ 25.5%
  • جمع 99% من إجمالي قش الأرز المتولد وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه
  • جمع قش الأرز جنب مصر ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة تقريراً حول ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، فبلغت نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا (25.5%) في ديسمبر الماضى.

وأضافت أن الجهود تضمنت إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وكذا ربط 85 منشأة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بعدد 418 مدخنة، و فحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة على الطريق، إلى جانب إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء بـ 13 محافظة.  

وأوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الأشجار التى لها قدرة على خفض الملوثات، إلى جانب الدعم البيئى بالاشجار بـ 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والاحياء، وتوريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة  كريمة". 

وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة (قش الأرز)، أشارت الوزيرة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، وهو ما وفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء. 

ونوهت الوزيرة إلى أن جهود الحد من التلوث الصناعي خلال عام 2021 شملت إدراج 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعاً فرعيا، من المشروعات التى تستهدف الحد من التلوث الصناعى، هذا بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى.

وحول الجهود المبذولة لرفع الوعى البيئى لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي من خلال الوزارة وفروعها الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ 65 برنامجا لرفع كفاءة 1184 متدربا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، منوهة فى هذا الصدد إلى استمرار حملة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي، والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا استمرار الحملة الخاصة بالتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثانى على التوالى.

فضلاً عن إطلاق مبادرة E-Tadweer  للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكذا إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى. 

ولفتت الوزيرة خلال اللقاء إلى أنه تم خلال عام 2021، إجراء التفتيش البيئى على عدد 4270 منشأة تعمل فى المجالات البيئية المختلفة،  كما تم متابعة الحالة البيئية لعدد ٣٠٠  منشأة للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقا لمعايير قانون البيئة، إلى جانب متابعة خطط الإصحاح البيئى لعدد 300 منشأة متنوعة، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المدن الصناعية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمشاركة فى تنفيذ حملات مكبرة على مصانع إعادة تدوير الزيوت المستعملة بالتعاون مع شرطة البيئة ووزارة التموين، ومراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث تم مراجعة عدد 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات.

ونوهت الوزيرة خلال اللقاء إلى جهود التوسع في انتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، موضحة أنه تم إنشاء عدد 1690 وحدة بيوجاز منزلية بحجم 3م3 بمحافظات "سوهاج، الغربية، المنيا، الأقصر، الفيوم"، إلى جانب إنشاء وحدة بيوجاز تجريبية بحجم 6 م3 فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة أخرى متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة – جامعة سوهاج، فضلاً عن إنشاء عدد 8 وحدات بيوجاز متوسطة حجم 50 م3 بمحافظة المنيا، وتركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ "GLS" لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وكذا إنشاء وحدة التغويز اللاهوائى التجريبية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

ترشيحاتنا

سفير مصر بالكاميرون: لا يوجد تلاعب في مسحة الكاف.. ولا أتابع الإعلام الكاميروني

دعاء أول ليلة في شهر رجب مستجاب .. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة

نشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس يومي الخميس والجمعة |فيديو

عضو اتحاد الكرة: المنتخب قادر على تخطي الكاميرون.. وأبو جبل والونش وفتحي جاهزون

أخبار التوك شو| أحمد موسى وتامر أمين يهاجمان بكاري جاساما.. والأرصاد تحذر من موجة جديدة من التقلبات الجوية

حبس محمد الملاح مدّعي الزواج من 33 سيدة بتهمة ترويج شائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

مفاجآت في تشكيل مصر أمام الكاميرون

ميدو: هشجع الأهلي في كأس العالم بعد تصريحات الخطيب

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ