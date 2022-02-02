اقتصاد السعودية| استثمار 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل

أعلن عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن المملكة أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في مواجهة منافسة إقليمية ضارية.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي” عربية، فتتضمن تفاصيل الإعلان، أرامكو فينشترز السعودية تطلق صندوق بروسبيرتي7 الاستثماري بقيمة 1 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التحويلية، فيما تستثمر شركة الاتصالات السعودية stc نحو 1 مليار دولار في "مينا هاب" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية.

وتطلق شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة تقنية الواقع الافتراضي الإدراكي ميتافيرس XVRS الاستثنائية ومنصة إدارة البيانات M3LD كجزء من استثماراتها التي تبلغ 1 مليار دولار، وشركة J&T وeWTP Arabia وشركاؤها تستثمر ما يصل إلى ملياري دولار لتمويل مركز لوجستي ذكي في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة.

فيما تكشف كاكست عن The Garage، منطقة الشركات الناشئة لتعزيز إمكانات الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الرؤى المبتكرة.

بالإضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري والتمويل لدعم المحتوى الرقمي.

ومنظمة التعاون الرقمي (DCO) تطلق جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على هذه الشركات في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.