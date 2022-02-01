الإعلام والتحيز وصناعة الترند

تعليقا على ما تناوله أحد الإعلاميين باستدعاء تصريحات مقتطعة عن سياقها لفضيلة الإمام الأكبر أثناء مناقشة موضوع "ضرب الزوج لزوجته" خلال حلقة برنامجه أمس الاثنين.

وقع الإعلامي وفريق إعداد البرنامج في أخطاء فادحة بالجملة ممثلة في عدم التفرقة بين ما يسمى بالمصدر الرئيسي للخبر Prime source، وما يتم نقله عن الشخصية من خلال المنصات الصحفية والإعلامية، فالمصدر هنا شيخ الأزهر نفسه ممثلا في أحاديثه التليفزيونية وبياناته الرسمية المنشورة على صفحات المؤسسة الأزهرية والمعلومة للجميع، والمعروف أن شيخ الأزهر لم يجر أي حوارات صحفية مكتوبة خلال السنوات الماضية، وكل تصريحات فضيلته إما من خلال برنامجه التليفزيوني سواء الأسبوعي أو الرمضاني، أو من خلال منصاته ومنصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعني أنك إذا أردت أن تبحث عن موقف أو رأي لشيخ الأزهر في قضية ما فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال هذه المنصات؛ صوتا وصورة كما يقولون.

ولكن المحاور هنا استدعى مانشيتات وعناوين صحفية منسوبة لشيخ الأزهر عن جواز ضرب الزوجة شريطة أن لا يصل الأمر إلى "كسر عظامها"، هذا العنوان المنشور على أحد المواقع الصحفية، والذي يؤكد المحاور أنه موثق في وكالة أنباء! ويشدد بعدها على أن ما يعرضه هو مجرد نقل دون التدخل في إبداء أي رأي، مع تجاهل الفيديو الذي تحدث فيه شيخ الأزهر والمنشور على منصات التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلا.

والمعروف أن شيخ الأزهر لم يجر أي حوارات صحفية مكتوبة تناول فيها موضوع "ضرب المرأة"، وجاء حديثه عن تفسير معنى الضرب خلال عدد من الحلقات التليفزيونية والتدوينات على صفحتيه الرسميتين على موقعي فيسبوك وتويتر، أوضح فيها أن ضرب المرأة أو الاعتداء عليها أو إيذاءها محرم شرعا وجهل فاضح وقلة مروءة، بل دعا فضيلته المجامع العلمية المعتبرة والمشرعين القانونيين عام ٢٠١٩ في الحلقة ٣٠ من برنامجه التليفزيوني، للتشاور من أجل النظر في تقييد المباح الخاص بضرب الزوجة ومنعه على الاطلاق؛ طالما تراءى للجميع ما يترتب عليه من أضرار نفسية ومجتمعية ليس فقط للزوجة ولكن على مستوى منظومة الأسرة والمجتمع بأكمله، قياسا على تقييد المباح في أمور مشابهة كاشتراط سن معين لزواج الفتيات وغير ذلك من الأمور التي وقعت في حكم المباح وتم تقيدها عملا بالأصلح.

واختتم فضيلته حديثه في نهاية الحلقة بتمنياته أن يعيش حتى يرى الضرب وقد أصبح جريمة ويعاقب الضارب معاقبة المجرم، بل إن الأزهر أعلن رأيه بوضوح في بداية تفشي جائحة كورونا بتعليق إقامة الصلوات في الجوامع حفاظا على الإنسان وهو ما يعد تقييدا للفريضة، فما بالنا بالمباحات التي هي أقل بكثير من الواجبات والفرائض!.

والخطأ الفادح الآخر أن البرنامج تجاهل رأي شيخ الأزهر الواضح من القضية، والذي يعبر عنه بشكل صريح في فيديوهات حلقات برنامجه، واكتفى بعرض مانشيتات صحفية ساخنة كان الغرض منها تحقيق الترافيك للخبر المنشور دون الاكتراث لما يمكن أن يسببه هذا النشر من مخاطر وسلبيات. وتخلى البرنامج وفريق الإعداد والمحاور عن إحدى مهامهم الرئيسة الممثلة في التحقق من التصريحات المعروضة والمعلومات المنشورة، إلا إذا كان عرض التصريحات بهذا الشكل مقصودا ومتعمدا؛ وفقا لأجندة البرنامج وتصديقا لمبدأ تحيز الإعلام خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار جملة الأخطاء الفادحة التي وقع فيها البرنامج والتي لا يمكن أن تخلو عن تعمد للإساءة من أجل توجيه الجمهور لاتخاذ موقف بعينه.

خطأ آخر تمثل في استدعاء عدد من الضيوف لتناول تصريحات شيخ الأزهر من عدة جوانب، فظهرت نائبة مجلس النواب الرافضة لضرب المرأة والتي تقدمت بمشروع قانون لحبس من يضرب زوجته، ومحام مؤيد للضرب بشروط، ومداخلة لرئيس المجلس القومي للمرأة، ومداخلة أخرى لباحث تم تعريفه كباحث إسلامي معروف بمواقفه من مؤسسة الأزهر لينتقد موقف الإمام الأكبر من "ضرب المرأة" وتفسيراته لمعنى "نشوز الزوجة"، إلا أن الطرف الأهم وهو إتاحة الفرصة لممثل الأزهر نفسه لتوضيح وشرح موقف المؤسسة، وتأكيد أو نفي هذه التصريحات المنسوبة لشيخ الأزهر لم يكن أمرًا مطروحا من الأساس!

إن موقف شيخ الأزهر من قضية "ضرب المرأة" واضح وضوح الشمس لا يحتمل التأويل أو التفسير، فالإمام الذي يحترم المرأة ويقدرها، ويعتبرها شريكة للرجل، ويرفض تعريضها لأي عنف أو ظلم أو تهميش أو إهانة، بل ويعتبر ذلك جهلا فاضحا وفهما ناقصا ومحرما شرعا، ولا تخلو أي مناسبة من تصريح لفضيلته داعيا لصون حقوق المرأة ووضع الضمانات اللازمة لرفض أي تمييز ضدها، وضمان حصولها على كامل تعليمها، وتشهد قراراته على تمكين المرأة في المناصب القيادية في كل قطاعات الأزهر الشريف، لا يمكن بأي حال من الأحوال أو حتى يتصور عقلا أن تصدر منه هذه التصريحات المقتطعة من سياقها بغرض الإثارة ولفت الانتباه.

إن الإعلام رسالة سامية، مؤثرة في قطاعات كبيرة من الجماهير المختلفة أيديولوجيا وجغرافيا وديموغرافيا، وإدراك الرسالة الإعلامية مرتبط بعوامل عدة كالنشأة ونمط الحياة والتعليم والثقافة وغيرها، وتأثير الإعلام على الأفراد قد يتجاوز حدود الوسيلة الترفيهية إلى نافذة لإدراك الواقع واتخاذ قرارات ومواقف وتبني أيديولوجيات وفقا لما يشاهده الفرد ويتعرض له، كل هذه الأمور وغيرها تضع القائم بالاتصال وصناع الرسالة الإعلامية أمام مسئوليات جسام وواجبات أخلاقية ومسئولية اجتماعية، ولكن الممارسات الإعلامية لا تخلو من ثقافة الأجندات والسياسات التحريرية وإقحام المواقف الشخصية، ولكن يظل اقتطاع التصريحات وتجاهل المواقف الواضحة لخلق وفبركة مواقف تتماشى مع أجندة القائم بالاتصال؛ وصمة عار إعلامية تلازم صاحبها ويستدعيها الجمهور في كل موقف مشابه، فهل يمكننا الاختلاف مع الالتزام بالمعايير المهنية الإعلامية، سؤال يجيب عنه رواد الإعلام وشيوخ السلطة الرابعة!