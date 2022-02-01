اهتمام إعلامي عالمي واسع بالمشروعات القومية في مصر .. والعامة للاستعلامات ترصد التفاصيل بالأرقام

في تقرير إحصائي لهيئة الاستعلامات أبرزت الهيئة اهتمام وسائل الإعلام العالمية باهتمام ما يجرى على أرض مصر من مشروعات كبرى وإنجازات في مختلف المجالات، حيث نقل مراسلو وكالات الأنباء والصحف والمواقع العالميةالمعتمدون في مصر تفاصيل هذه المشروعات والمبادرات التي تمت في الشهور الأخيرة من خلال حضورهم المباشر لهذه المناسبات خاصة تلك التي تتم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ الترتيبات اللازمة لإطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على ما يجري في مجالات العمل والتطور والانجاز في أنحاء مصر فقد تم تنظيم مشاركة ممثلي ومراسلي وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدين في مصر (إلى جالب الإعلام المصري) في حضور مناسبات افتتاح واطلاق المشروعات القومية، والمناسبات الرسمية الأخرى وتقديم التسهيلات لهم النقل ما يحدث إلى الرأي العام العالمي .



وأشار "رشوان" إلى أن (640) مراسلا لأبرز وسائل الإعلام العالمية المقيمين في مصر والمعتمدين لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات قد شاركوافي نحو (24) مناسبة رسمية واحتفالا بإطلاق المشروعات وافتتاحها منذ صدور التوجيهات الرئاسية في شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية عام 2021، هؤلاء المراسلون تم اختيارهم حسب تخصص واهتمام وطبيعة وسائل الإعلام التي بمدلولها، وأيضا في ضوء الأعداد المسموح بحضورها طبقا للإجراءات التنظيمية لهذه المناسبات .



وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات" أن الهيئة قامت برصد أبرز ما لشركه وبثته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية الكبرى عن هذه الإنجازات، وبلغ ما تم رصده من التقارير البارزة واسعة الانتشار نحو (663) مادة إعلامية.

وحظيت موضوعات افتتاح تطوير طريق الكباش بالأقصر وكذلك المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "أيديكس، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأكبر مساحات من النشر الدولي.

وأشار "ضياء رشوان" إلى أن الاتجاهات العامة للنشر عن هذه الموضوعات كانت إيجابية في معظمها حيث كان نحو 98% منها ما بين الاتجاه الايجابي والاتجاه الموضوعي من خلال النقل الخبري المحايد، وتراوحت نسبة الانتقادات التي انطوت عليها بعض هذه التقارير بين 1-2% فقط وتركزت حول ترديد بعض المقولات بشأن قضايا حقوق الإنسان، وهي المقولات والإدعاءات التي تم تفنيدها والرد عليها في مناسبات عديدة لاحقة.

ولفت التقرير الاحصائي الذي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنهخلال الفترة من 16/8/2021 وحتى 30/12/2021 21 شارك المراسلون الأجانب في (24) مناسبة منها (18) مناسبة وطنية حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل افتتاح طريق الكباش وافتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، وقمة الكوميسا، والاحتفال بيوم ذوي الهمم واحتفالية قادرون باختلاف،وافتتاح عدد من المشروعات القومية في اسبوع الصعيد، بالإضافة إلى ثلاث زيارات لمواقع العمل والإنتاج والإنجازات في مصر، وكذلك لقاء مع السيد وزير النقل وجولتين لمركزي الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ومدينة بدر.

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