يونانية تشكر مصر على استضافتها للمشاركة في معرض الكتاب.. فيديو

وجهت نوبي خاتزيورغيو منسق المعارض الدولية للكتاب بمؤسسة الثقافة اليونانية بأثينا، الشكر لمصر ووزارة الثقافة المصرية وهيئة الكتاب على الدعوة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت نوبي خاتزيورغيو في حوارها في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة”، :” تشرفنا بأن نكون ضيف شرف لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب ".

وأضافت: "أتينا لمناقشة المصريين وفتح حوار معهم، وبيننا روابط قوية، ونتعاون في قطاع الكتاب كي تنتج مصر كتب عن اليونان".

ومن جانبه قال خالد رؤوف منسق عام النشاط الثقافي بمؤسسة الثقافة اليونانية: "لدينا برنامج لدعم الترجمة من اللغة اليونانية للغة العربية وترجمة الأدب اليوناني للغة العربية ".