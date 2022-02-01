عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تونى لطيف: منح الرئيس الحافز الأخضر لملاك السيارات الكهربائية دعم حقيقي

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

أشاد توني لطيف الخبير في مجال السيارات الكهربائية ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية ، و تخصيص حافز اخضر لها ، والذى يعد مسايرة كل ما هو حديث ومفيد للصالح العام .

وأضاف لطيف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، انه لابد أن ننحني إجلالًا للفكر الجليل للرئيس الذى يغمرنا بتوجيهاته لصالح عامة الشعب ، و قلوبنا تنفجر فرحًا لمنح الشعب مستخدمي السيارات "الحافز الأخضر" الذى يساهم بقدر كبير فى التشجيع على الاتجاه المحفز لاستخدام السيارات الكهربائية .

 

وأوضح الخبير في مجال السيارات الكهربائية ، ان الحافز الأخضر يساعد على التوفير للأموال و نظافة البيئة حفاظًا على الصحة العامة للشعب أيضًا ، قائلا " أعانه الله هو وحكومته ومنحهم الحكمة " .

 

وأكد لطيف ، أن هذه المجهودات ممتازة ولو الدعم الرئاسي المباشر الذى نراه من خلال التعليمات المباشرة او الغير مباشرة التي تصل الينا ، فلم يكن كل هذا التقدم كبير في انتشار السيارات الكهربائية في مصر .

 

وتنمى لطيف استمرار الدعم الذى يقدم لاتجاه فكرة انتشار السيارات الكهربائية ، موجها كل الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة التي تدعم فكره انتشار السيارات الكهربائية سواء بقرارات أو حوافز وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا فى الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل فى هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص السيارات السيارات الكهربائية انتشار السيارات الكهربائية حافز أخضر

موضوعات متعلقة

أوقات تسليم مرسيدس Class  G تمتد إلى الربع الرابع من عام 2024.. صور

الجمارك تعلن إقامة مزاد لبيع سيارات في جمرك الحديثة بالسعودية

الهولندي "نك دي فريز" يفوز بسباق فورمولا E الدرعية 2022

من القرن التاسع عشر .. تاريخ تطوير حزام الأمان فى السيارات

وصول مرسيدس CLS الجديدة إلى مصر.. تفاصيل

شيرى تشارك بـ "أريزو 5" ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز

شاهد.. أفضل 5 سيارات مرسيدس قديمة فى السوق المصرى

سعر ومواصفات.. جاجوار E-pace الجديدة في السعودية

ترشيحاتنا

مش فاكرك ياض.. لماذا علق محمد هنيدي لـ نجله بهذه الطريقة على انستجرام؟

كوكب لا يصلح للحياة.. اكتشاف أول غلاف جوي شبيه بالأرض

طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة على المستثمرين المحليين والأجانب

محمد بسام: الطلائع فريق كبير..والفوز على الزمالك منحنا الثقة قبل عودة الدوري

إسرائيل تعلن نشر منظومة دفاع جوي جديدة تعمل بالليزر خلال عام

لا نريد إلا العدالة..أحمد موسى: المصريون متخوفون من اختيار باكاري جاساما حكما لمباراة المنتخب مع الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئة يومي الخميس والجمعة |فيديو

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

الزمالك يتلقى هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش فى مباراة تحصيل حاصل بكأس الرابطة

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تزف بشرى بشأن أسعار السيارات الكهربائية

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

فيديو جراف.. كنت بموت.. ماذا قال حكم مباراة تونس ومالي المثير للجدل؟

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

اﻟﻤﺰﻳﺪ