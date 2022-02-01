تونى لطيف: منح الرئيس الحافز الأخضر لملاك السيارات الكهربائية دعم حقيقي

أشاد توني لطيف الخبير في مجال السيارات الكهربائية ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية ، و تخصيص حافز اخضر لها ، والذى يعد مسايرة كل ما هو حديث ومفيد للصالح العام .

وأضاف لطيف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، انه لابد أن ننحني إجلالًا للفكر الجليل للرئيس الذى يغمرنا بتوجيهاته لصالح عامة الشعب ، و قلوبنا تنفجر فرحًا لمنح الشعب مستخدمي السيارات "الحافز الأخضر" الذى يساهم بقدر كبير فى التشجيع على الاتجاه المحفز لاستخدام السيارات الكهربائية .

وأوضح الخبير في مجال السيارات الكهربائية ، ان الحافز الأخضر يساعد على التوفير للأموال و نظافة البيئة حفاظًا على الصحة العامة للشعب أيضًا ، قائلا " أعانه الله هو وحكومته ومنحهم الحكمة " .

وأكد لطيف ، أن هذه المجهودات ممتازة ولو الدعم الرئاسي المباشر الذى نراه من خلال التعليمات المباشرة او الغير مباشرة التي تصل الينا ، فلم يكن كل هذا التقدم كبير في انتشار السيارات الكهربائية في مصر .

وتنمى لطيف استمرار الدعم الذى يقدم لاتجاه فكرة انتشار السيارات الكهربائية ، موجها كل الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة التي تدعم فكره انتشار السيارات الكهربائية سواء بقرارات أو حوافز وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا فى الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل فى هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.