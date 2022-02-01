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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون: غير راضٍ عن الأداء والنتيجة أمام الطلائع.. ولا تعليق على الخصومات

كارتيرون
كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم رضاه عن الأداء أو النتيجة في مباراة طلائع الجيش في كأس الرابطة التي خسرها الفريق الأبيض بهدف دون رد.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي، "لم نؤدِ بشكل جيد في البطولة سوى في مباراة واحدة، وكانت هناك فرصة كبيرة للبدلاء والناشئين وسنستفيد من بطولة كأس الرابطة كي نبني عليه الفترة المقبلة".


وأضاف كارتيرون "هناك لاعبون كثيرون لم يقدموا المستوى الفني المطلوب منهم رغم أنها كانت فرصتهم الحقيقية لإثبات أنفسهم".


وتابع المدرب الفرنسي أن هناك فريقا بالكامل يغيب عن البطولة وسيعود قريبا لتكتمل صفوف الزمالك، مضيفا أنه تعرف على امكانيات اللاعبين كلها وعلم كيفية الاستفادة من كل لاعب خلال الفترة  المقبلة.


وأوضح أن الخصومات من مستحقات اللاعبين هي قرار الإدارة ورئيس النادي وفي حالة صدور قرار بالخصم لايوجد تعليق له على الأمر.


وقال كارتيرون: "كان من المفترض أن يستغل اللاعبون  الفرصة ولم يحدث، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين سيعودون للفريق بعد مشاركتهم مع منتخباتهم في أمم أفريقيا، بالاضافة إلى طارق حامد وهم يمثلون القوام الأساسي للفريق.


واختتم "لابد من إقامة معسكر للفريق  قبل المباريات الرسمية بعد عودة اللاعبين الدوليين كي تكون اكتملت صفوف الفريق في الفترة المقبلة".

باتريس كارتيرون نادي الزمالك طلائع الجيش كأس الرابطة طارق حامد

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