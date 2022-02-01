وزارة الإعلام العمانية: سعداء بالمشاركة في معرض الكتاب.. فيديو

كشف المنتصر المعمري ممثل وزارة الإعلام العمانية في مصر، تفاصيل مشاركة جناح سلطنة عمان في معرض الكتاب .

وقال المنتصر المعمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة ":"سعداء بالتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب وسلطنة عمان حريصة على المشاركة في معرض الكتاب لما له من أهمية كبرى ".



وأضاف المنتصر المعمري :" سلطنة عمان تشارك بجناح في معرض الكتاب كل عام ومعرض الكتاب يعتبر تجمع للمثقفين والأدباء والمفكرين ".

وتابع المنتصر المعمري :" سلطنة عمان تشارك بإصدارات لـ وزارة الإعلام وزارة الثقافة العمانية يتم عرضها في الجناح ".

وأكمل المنتصر المعمري :" وزارة الثقافة العمانية تهتم بعرض إصدارات ترتبط بالأدب والفقه ، ووزارة الإعلام تقدم إصدارات في مجال التاريخ والطبيعة والفن ".