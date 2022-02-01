أحمد سمير: الفوز أمام الزمالك دفعة معنوية قبل عودة الدوري الممتاز

أكد أحمد سمير صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن الفوز على الزمالك، دفعة معنوية كبيرة، قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز طلائع الجيش على الزمالك بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال سمير خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "واجهنا فريقا كبيرا وكان علينا أن نكون في قمة التركيز لأنهم وارد أن يعودوا في أي وقت ، ركزنا اليوم أمام الزمالك لتحقيق مكسب معنوي قبل عودة الدوري".

وأكمل: "المباريات التي لعبناها أعطتنا الثقة بجانب التدعيمات، أغلقنا صفحة كأس الرابطة وسنركز في الدوري وهو الأهم، بدايتنا أمام الجونة لابد أن تكون قوية".

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط.