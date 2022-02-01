لا نريد إلا العدالة..أحمد موسى: المصريون متخوفون من اختيار باكاري جاساما حكما لمباراة المنتخب مع الكاميرون

استنكر الإعلامي أحمد موسى، اختيار الحكم باكاري جاساما، لتحكيم مباراة المنتخب المصري والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.



وأوضح خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجمهور المصري كان لديه مخاوف من اختيار هذا الحكم، متسائلا: « ما السبب وراء اختيار الجامبي بكاري جاساما لتحكيم هذه المباراة.

وأكد أحمد موسى، أننا لا نطلب إلا العادلة في مباراتنا مع الكاميرون، منوها أن طاقم الفار من تونس والجزائر.



وأشار أحمد موسى، أنه لا يعنينا من يحكم المباراة ولكن لا نريد إلا العدالة التحكيمية ولا يتم الضغط على اللاعبين في الملعب.