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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حافظ على حياتك .. مخاطر نقص زيت الفرامل في سيارتك

منظومة الفرامل
منظومة الفرامل

تعتبر منظومة الفرامل من أهم وسائل الأمان داخل السيارة ، حيث إنها المتسبب الأول فى إيقاف المركبة عند الحاجه أو التعرض إلى أى موقف، ومع أى خلل فى هذا المنظومة يصبح هناك ضرر حقيقى على السائق.

وتتكون منظومة الفرامل من عدد من الأجزاء الميكانيكية والمساعدة مثل زيت الفرامل ، والذى يعد أهم العوامل التي تساعد المنظومة للقيام بمهمتها في السيارة .

ولكن هناك مفهوم خاطئ لدى البعض ، بأن زيادة كمية هذا الزيت يؤدي الى تحسين أداء هذه المنظومة ، ولكن ما يجهله البعض أن هذا الأمر قد يزيد من نسبة المخاطر اثناء القيادة ويسبب العديد من الأضرار .

وتكمن المشكلة الرئيسية في نقص مستوى زيت الفرامل في السيارة في السبب الكامن وراء حدوث هذا الأمر ، فعادة ما يحدث ذلك نتيجة حدوث تسرب بسيط بكمية الزيت الموجودة بالسيارة أو بسبب العنصر الأهم وهو تآكل تيل الفرامل .

فعند تآكل تيل الفرامل ، فمستوى الزيت ينخفض , وكلما ازداد حجم التأكل الذي يصيب التيل فينخفض معه مستوى الزيت إلى أن يصل إلى مستوى نهاية صلاحية تيل الفرامل ، وبالتالي تكون كمية الزيت قد انخفضت الى مستويات معينة فتضئ لمبة الفرامل .

وبالتالي ينذر ذلك الأمر السائق بأن هناك مشكلة في نظام الفرامل في السيارة وأول شيء يجب التأكد منه بعد إضاءة اللمبة هي تيل الفرامل .

وعندما تقوم بإضافة كمية من زيت الفرامل بمجرد مالحظة وجود نقص به بشكل عشوائي , فهذا الامر يؤدي إلى عدم إضاءة لمبة الفرامل عند تآكل التيل , وقد لا تعرف بقرب انتهاء صالحيته ، مما سيتسبب لك في عدة خسائر من بينها تأكل ديسك الفرامل وتلفه نتيجة لالحتكاك المباشر بينه وبين حديد التيل ، الامر الذي يزيد من نسبة الخطر اثناء القيادة .

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