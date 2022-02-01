تدريبات في الجيم لحسام حسن بأبوظبي

اكتفى حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية في الجيم الخاص بفندق الإقامة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وأدى حسام حسن تدريبات بدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

يذكر أن حسام حسن خضع للحقن بالبلازما قبل السفر إلى الإمارات تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الشد في عضلة السمانة.

و يخوض الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري، أمام فريق مونتيري المكسيكي في الدور التمهيدي للبطولة.