عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بسام: الطلائع فريق كبير..والفوز على الزمالك منحنا الثقة قبل عودة الدوري

محمد بسام
محمد بسام

علق محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على فوز فريقه على الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الرابطة.

طلائع الجيش فاز على الزمالك بهدف دون رد، في إطار المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وقال بسام خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "مباراة أعطتنا فوزا معنويا، المكسب ضد فريق كبير مثل الزمالك يعطينا ثقة، نحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني الذي فرق معنا كثيرًا منذ أن تولى المسؤولية".

وأضاف: "كأس الرابطة جيدة واستفدنا منها، أهم شيء الآن تركيزنا في مباراة الجونة المُقبلة في الدوري، مركزنا ليس جيدا وعلينا أن نثبت للجميع أننا كنا نعاني من سوء توفيق والبداية ستكون أمام الجونة".

وتابع: "أخذنا تعليمات بالتحضير من الخلف، ونحن فريق محترم ولدينا لاعبين كبار وكنا نحتاج هذا الفوز لأنه يعطينا ثقة كبيرة قبل مواجهة الجونة".

وأكمل: "هذا آخر موسم لي مع النادي، ولا أعلم مصيري الآن، سأفكر في الاستمرار أو البحث عن طموح آخر، أولاً وأخيرًا طلائع الجيش بيتي أنا ألعب في النادي منذ 15 عامًا، وحتى لو هناك عرض سأنفصل عن النادي بالتراضي، ولكن حاليًا أنا أركز مع فريقي، وحتى لو هناك أي عروض فانا أغلقت كل هذا في الوقت الحالي".

محمد بسام نادي طلائع الجيش بطولة كأس الرابطة أخبار الرياضة الدوري المصري

ترشيحاتنا

طالب أوزبكي يكشف تفاصيل التحاقه بالدراسة في الأزهر الشريف

مع اقتراب الغزو الروسي.. أوكرانيا تطالب الغرب بضمانات اقتصادية

رسميا.. مصر تحتج على تعيين بكاري جاساما حكماً لمباراة الكاميرون

مش فاكرك ياض.. لماذا علق محمد هنيدي لـ نجله بهذه الطريقة على انستجرام؟

كوكب لا يصلح للحياة.. اكتشاف أول غلاف جوي شبيه بالأرض

طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة على المستثمرين المحليين والأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئة يومي الخميس والجمعة |فيديو

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

الزمالك يتلقى هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش فى مباراة تحصيل حاصل بكأس الرابطة

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تزف بشرى بشأن أسعار السيارات الكهربائية

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

فيديو جراف.. كنت بموت.. ماذا قال حكم مباراة تونس ومالي المثير للجدل؟

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

اﻟﻤﺰﻳﺪ