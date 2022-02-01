محمد بسام: الطلائع فريق كبير..والفوز على الزمالك منحنا الثقة قبل عودة الدوري

علق محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على فوز فريقه على الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الرابطة.

طلائع الجيش فاز على الزمالك بهدف دون رد، في إطار المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وقال بسام خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "مباراة أعطتنا فوزا معنويا، المكسب ضد فريق كبير مثل الزمالك يعطينا ثقة، نحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني الذي فرق معنا كثيرًا منذ أن تولى المسؤولية".

وأضاف: "كأس الرابطة جيدة واستفدنا منها، أهم شيء الآن تركيزنا في مباراة الجونة المُقبلة في الدوري، مركزنا ليس جيدا وعلينا أن نثبت للجميع أننا كنا نعاني من سوء توفيق والبداية ستكون أمام الجونة".

وتابع: "أخذنا تعليمات بالتحضير من الخلف، ونحن فريق محترم ولدينا لاعبين كبار وكنا نحتاج هذا الفوز لأنه يعطينا ثقة كبيرة قبل مواجهة الجونة".

وأكمل: "هذا آخر موسم لي مع النادي، ولا أعلم مصيري الآن، سأفكر في الاستمرار أو البحث عن طموح آخر، أولاً وأخيرًا طلائع الجيش بيتي أنا ألعب في النادي منذ 15 عامًا، وحتى لو هناك عرض سأنفصل عن النادي بالتراضي، ولكن حاليًا أنا أركز مع فريقي، وحتى لو هناك أي عروض فانا أغلقت كل هذا في الوقت الحالي".