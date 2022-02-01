تعليق ناري من تامر أمين على تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الكاميرون

عبر الإعلامي تامر أمين، عن قلقه من تعيين الحكم الدولي بكاري جاساما، حكما لمباراة منتخب مصر ومنتخب الكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الحكم يشعرني بقلق بالغ لعدة اسباب ومن ضمنها الطريقة التي تم اختياره بها وتاجيل الإعلان عن حكم اللقاء.

وأضاف الاعلامي تامر أمين، أن هذا الحكم له تاريخ غير جيد مع منتخب مصر والأندية المصرية، متابعا ان تم اختيار بكاري بعد اجتماع طويل ليدير مباراة في غاية الأهمية.

ووجه الإعلامي تامر أمين، عدة نصائح للاعبي منتخب مصر، قائلا :"لا نعطي له فرصة لتحجيم المباراة، ويجب عمل تدريب ذهني للاعبي المنتخب على التصرف الجيد مع الحكم في المواقف المختلفة في المباراة، ومطلوب حكمة وحنكة مع جاساما".