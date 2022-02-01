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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علوم عين شمس تكشف شروط التقدم لمنح الدراسات العليا

كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم بمنح مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين، مضيفًا أن هذه المنح متاحة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين من الذكور والإناث. 

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وأوضح أن هذه المنح تهدف إلى رفع كفاءة الجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادي المصرى.

وسوف تقدم الكلية للمنح التالية:

- مهمة علمية لما بعد الدكتوراة لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحده الأمريكية تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 شهور.

- ودرجة الماجستير بحد أقصى ثلاث فصول دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شروط التقدم للمنحة: 

على راغبين التقدم بطلب لمكتب عميد الكلية فى موعد أقصاه 15/2/2022.

  • أن يراعى في المتقدم للمنح أن يكون معين و على رأس العمل لمدة لا تقل عن عام في الخدمة. 
  • حاصل على مؤهل عالي بكالوريوس أو ليسانس .
  • أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو إعفاء منها بالنسبة للذكور.
  • ولا يسمح بإصطحاب الأسرة وفقا لشروط البرنامج.
  • أن يجتاز الفحص الطبي والأمني الذي تقرره أنظمة الإدارة المركزية للبعثات.
  • ألا يكون حامل للجنسية الأمريكية أو حامل الإقامة الدائمة Greencard.
  • يفضل وجود خطاب قبول مبدئي أو مراسلات مع الجامعات الأمريكية.
  • تقديم شهاده إجادة اللغة الإنجليزية شرط ملزم عند التقديم.
منح مبادره التعليم العالي منح الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس التعليم العالي جامعة عين شمس كلية العلوم

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