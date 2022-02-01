علوم عين شمس تكشف شروط التقدم لمنح الدراسات العليا

أعلن الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم بمنح مبادره التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين، مضيفًا أن هذه المنح متاحة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين من الذكور والإناث.

وأوضح أن هذه المنح تهدف إلى رفع كفاءة الجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادي المصرى.

وسوف تقدم الكلية للمنح التالية:

- مهمة علمية لما بعد الدكتوراة لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحده الأمريكية تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 شهور.

- ودرجة الماجستير بحد أقصى ثلاث فصول دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شروط التقدم للمنحة:

على راغبين التقدم بطلب لمكتب عميد الكلية فى موعد أقصاه 15/2/2022.